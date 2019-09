Lahe! Tommy Cash läheb Ameerikasse tuurile 

Oliver Tree on Ameerika vokalist, helilooja ja filmitegija, kes saavutas suurema tuntuse pärast oma laulu "When I'm Down" edu. Üheks tema tuntuimaks looks on"Hurt" debüütalbumilt "Ugly is Beautiful", mis osutus tunnustatud raadiohitiks ning mille muusikavideo pälvis esimese nädala jooksul miljoneid vaatamisi.