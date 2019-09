Venemaa “Selgeltnägijate tuleproovi” võitja Viktoria Raidos teab vastust kõige põletavamale küsimusele, mis meid piinab 

7. Ainult selline inimene, kelle vaimne tase on juba piisavalt kõrge mõistmaks juhuslikkuse puudumist kõiges toimuvas, näeb, et keerulised tingimused tema elus ei ole kahetsusväärne juhus, vaid need on vajalikud tema arengu ja isikliku saatuse kujundamise jaoks.

8. Täiskasvanuks saamise kombetalituse puudumine tänapäeva ühiskonnas on üheks põhjuseks nähtusele, mida nimetatakse nüüdisühiskonna infantilismiks. Paljud inimesed, kes on füüsiliselt täiskasvanud, jäävad psüühiliselt lasteks.

9. Laste õigeks kasvatamiseks on väga tähtis, et vanemad ise on harmoonilised ja emotsionaalselt terved inimesed. Kui vanematel on mingid vaimsed traumad, mis ulatuvad näiteks nende enda lapsepõlve, siis tõenäoliselt kannavad nad need üle lastele, isegi kui nad siiralt usuvad, et armastavad oma lapsi ja teevad nende õnne heaks kõik võimaliku.