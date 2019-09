Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas ükski isamaaline laul ei jää laulmata

Eestimaa Laul 88 oli laulva revolutsiooni ajal 11. septembril 1988. See oli suurettevõtmine, kus Trivimi Velliste nõudis esimest korda suure rahvahulga ees iseseisvust ja Heinz Valk ütles oma kuulsa lause „Ükskord me võidame niikuinii“. Kumna küla noormehed riputasid välja voodilina, millel ENSVst sai sinimustvalge ESV, vaba Eesti Sotsialistik Vabariik.

Kuigi on kõneldud, et lauluväljakule kogunes tol õhtul lausa 300 000 inimest, siis ma seda kohalolnuna ei usu. Inimesi oli tõesti tohutu palju, aga ringi võis liikuda suhteliselt vabalt ja nii võib oletada, et inimesi oli ehk 100 000 ringis, mitte palju enam.