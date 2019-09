VIDEOINTERVJUU | Peeter Võsa ja tema räpane elulugu võtab sõnatuks  

Peeter Võsa (52) on endine eesti teleajakirjanik ja poliitik, XII Riigikogu liige. Tema juhitud überpopulaarsed saated on olnud "Võsareporter", "Politseinädal", "Kriminaalkroonika", "Politseikroonika", "Baar", "Saaga", "Võimalik vaid Eestimaal". Ta on kuulunud Isamaa ja Res Publica Liidu ridadesse ja Keskerakonda. 2014. aastal süüdistati Keskerakonna fraktsiooni liiget Peeter Võsa rassismis ja ta saadeti partei aukohtu ette. Samal aastal avaldas Võsa arvamust, et Eesti poliitika on räpasem, kui ta oletas.