20 aastat geisid heteroks koolitanud guru tuli kapist välja 

Truth Ministry, mis 2013. aastal sai pärast rebrändingut nimeks Hope for Wholeness, oli ajakirja People teatel Ühendriikide suuremaid nn gay conversion-programme. Kuid kaks aastat tagasi sai abielumehest McKrae enda asutatud homofoobsest organisatsioonist sule sappa – geiporno pruukimise eest. Nüüd tunnistab ta, et oli ligi kolm aastakümmet püüdnud endas pulbitsevat homoseksuaalsust maha suruda. „Olin 26 aastat omadega täiesti sassis ja nüüd on mu südames suurem rahu kui eales varem,“ ütleb ta väljaandele Post and Courier.

Viimases ahastuses pöördus McKrae usu poole. Ema leidis talle nõustaja, kes väitis, et suudab noormehe meestehimust vabastada. 1996 abiellus McKrae kirikus kohatud Julie'iga. Kuid tõmme meeste vastu ei kadunud. Seda tunnistas ta ka abikaasale. Ometi sai McKraest usupõhise teraapiaprogrammi guru, kes kinnitas, et tema meetodite abil on võimalik homoseksuaalsust alla suruda või sellest täiesti vabaneda.