Malaisia kuningale poja sünnitanud Vene miss ähvardab paljastustega 

Malaisia kuningas Muhammad V (50) ja temast ligi poole noorem Vene iluduskuninganna (27) pandi moslemi kommete järgi paari mullu juunis. Uudis sai avalikuks alles novembris, kui kõmuline paar pidas Moskvas maha küllusest nõretava pulmapeo. Õukond ei avaldanud sultani abiellumise kohta mingit infot. Võimalik, et põhjus oli Vene kaunitari kõmulises minevikus pesumodelli ja reality-tähena. Kui ajakirjanduses paljastati, et Oksana oli Vene tõsielusarjas basseinis seksinud, loobus Muhammad V troonist. Kuningana pidanuks ta riiki valitsema 2021. aastani. Seejärel pidanuks monarhitiitel rotatsiooni korras järgmisele kuninglikule perele minema, nagu on Malaisias kombeks.

Kuid Malaisia ekskuninga advokaadid kinnitasid ajalehele New Straits Times, et tänavu 22. juunil andis ekskuningas tõesti lahutuse sisse. Kelantani šariaadikohus rahuldas Muhammadi taotluse ning andis 1. juulil välja lahutuse jõustumist tõendava dokumendi. Oksanale olevat teatatud lahkuminekust tema Vene advokaadibüroo kaudu. Ent Malaisia uudisteportaalile Malaysiakini antud kommentaaris nimetas Oksana kuuldusi lahutusest provokatsiooniks ning väitis, et tema pole Muhammadist lahutanud.

Nüüd elab Oksana Daily Maili andmeil koos pisipoeg Leoniga – väidetavalt sultani ainsa meessoost pärijaga – Moskvas. Hiljuti õhkas ta ingliskeelses Instagrami postituses, et alles kolm kuud tagasi veel tema kõhus olnud beebi kaalub nüüd 6750 grammi. Oksana käed olla poisipuraka kandmisest lausa väsinud! Kuid ta manitseb kõiki vanemaid oma laste seltsis võimalikult palju aega veetma, „et nad ei jääks ilma sellistest hinnalistest hetkedest nagu esimene naeratus, esimene naer, esimene sõna ja esimesed sammud.“ Kõmulise postituse juures, kus Oksana andis aimu võimalikest valusatest paljastustest, avaldas ta foto, kus ta sultaniga õrnutses.