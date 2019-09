PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 15. september 

Palju õnne, Neitsi! Eluaasta tuleb huvitav. Sinuni jõuab põnevat infot, aeg on soodne õppimiseks, avaneda võib uusi võimalusi. Peamine on, et oleksid avatud ja suudaksid samal ajal infot selekteerida. Äriasjade edendamine läheb jõudsalt juhul, kui tegemist on pereettevõttega. Armuasju mõjutab minevik.