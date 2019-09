PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 14. september 

Palju õnne, Neitsi! Algamas on märkimisväärne aastaring, mis lubab sul mineviku varjud selja taha jätta ning julgelt ja selgel pilgul edasi astuda. Mõistus ja tunded on tasakaalus. Mõtlemine on asjalik ja loogiline, samas on otsuste tegemisel abiks terav vaist. Armuasjad on sinu jaoks tõsised. Kui juba armastada, siis kire ja pühendumusega!