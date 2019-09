PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 12. september 

Täna võib juhtuda midagi niisugust, mida kunagi väga ootasid, kuid vahepeal juba unustasid, nii et nüüd tuleb see siiski täieliku üllatusena.

Sulle võib ju sada korda öelda seda elementaarset tarkust, et enne ütlemist on mõelda vaja, paraku on täna jälle selline päev, mil see on nagu hane selga vesi.