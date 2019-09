HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Peeter Võsa teab, mis ajab eesti rahva jooma  

Peeter Võsa (52) on endine eesti teleajakirjanik ja poliitik, XII Riigikogu liige. Tema juhitud überpopulaarsed saated on olnud "Võsareporter", "Politseinädal", "Kriminaalkroonika", "Politseikroonika", "Baar", "Saaga", "Võimalik vaid Eestimaal". Ta on kuulunud Isamaa ja Res Publica Liidu ridadesse ja Keskerakonda. 2014. aastal süüdistati Keskerakonna fraktsiooni liiget Peeter Võsa rassismis ja ta saadeti partei aukohtu ette. Samal aastal avaldas Võsa arvamust, et Eesti poliitika on räpasem, kui ta oletas.

Oma tuntuse tippaastatel on politsei teda korduvalt kainenema viinud ja ta on joobes peaga avalikes kohtades vahele jäänud. Joobes telemeest on ka pekstud ja röövitud. "Võsareporteri" kuldaegadel vandus Peeter, et kui tema saade kogub pool miljonit vaatajat, jookseb ta Tallinna raekoja platsil püksata ümber jõulukuuse kolm ringi. Õnneks seda ei juhtunud.

Kui uurida mehelt, kas ta kavatseb kunagi ka elulooraamatu kirjutada, siis on vastuseks resoluutne "EI!". "Kui, siis võib-olla 90-aastaselt, siis pole enam vahet, kes mida arvab. Siis võin raamatuesitlusel ka ümber kuuse kasvõi püksata kolm tiiru teha," naerab Võsa.

Võsa on tegutsenud väikest viisi galeristina, baaripidajana ja proovinud eri tööotsi Hispaanias ja Saksamaal. Samuti pole mehele sugugi tundmatu koht ka Soome. Enda sõnul on ta teinud seal lihtsamaid töid - olevat olnud seal lausa ehitaja, aga mitte ainult. Muudest tööotsadest ei viitsi ta eriti pajatada.

Mingi aeg on Võsa mõlgutanud mõtteid ka Eestist ära kolimisest. Täna peab ta end selleks juba liiga vanaks ja tahaks hoopis rahulikku pensionipõlve pidada. Mees on kolinud maale ja kavatseb järgmisel aastal hakata vaikselt tegelema ka põllumajandusega - kapsaste ja juurikate kasvatamisega.

Aga noortel soovitab Peeter küll Eestist jalga lasta. Võsa arvates peletavad Eestist minema juba ainuüksi hädine arstiabi ja töötajavaenulik töölepinguseadus: “Arvan, et ega siia vist varsti enam jäägi muud kui vanamutid ja invaliidid, keda peab ülal pidama.”