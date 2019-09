Kehakeeleekspert Repinskitest: emotsionaalne side nende vahel on säilinud, kuid neil on teineteise kõrval ebamugav 

Tänavu veebruaris lahvatas skandaal, kui Kroonika kirjutas, et Martin Repinskil on salasuhe Jõhvi vallavolikogu esimehe Jekaterina Vassiljevaga – esimesed jutud nende lähedast suhtlusest said alguse juba mullu suvel. Väidetavalt käinud Martin ja Jekaterina koos mitmel reisil. Martin eitas suhet ja nimetas seda valimiseelseks laimuks. Paar päeva hiljem poseerisid Repinskid armsalt presidendi vastuvõtul. „Eks selles mõttes on keeruline olnud, et kui sa loed lugu, kus kõik on sada protsenti valesti esitatud ja inimesed tulevad tänaval vastu ja ütlevad: „Te olete nii ilus paar, kas te tõesti hakkate lahutama?“ ja sa pead inimestele ütlema, et see ei vasta absoluutselt tõele, me oleme Martiniga koos ja õnnelikud, ei kavatse lahutada ja Martinil ei ole mingit armukest,“ vastas Siret siis Õhtulehe pärimisele ilmunud artikli kohta.