VIDEOINTERVJUU | Selgeltnägijasaate Ervin Hurt: "Aasta 2017 tuleproov läks minu jaoks natuke veriseks." 

Bioenergeetik Ervin Hurt Foto: Tiina Kõrtsini

Bioenergeetik Ervin on vana tegija ja ta on ka varem "Eesti selgeltnägijate tuleproovis" osalenud, ning seda edukalt. Tema toonase teekonna finaali katkestas hilisem saatesarja võitja, selgeltnägija Alisa. Kuid nüüd on Ervin tagasi, et kõik oma varasemad kogemused ja uued oskused mängu panna ja võit koju tuua. Ervin on viimasel ajal käinud ennast täiendamas India meistrite juures ja see annab talle topelt enesekindluse, et seekordne teekond saates saaks olema edukas. Sama meelt on ka Ervini tohutu fännklubi, kes oma lemmikule pöialt hoiavad.