Alla Pugatšova lapselast tahetakse saata Eurovisionile 

28aastase Nikita ema on primadonna ainus tütar, vene poptäht Kristina Orbakaite ning isa Orbakaite esimene abikaasa Vladimir Presnjakov noorem, kes on samuti laulja. Nikita rääkis Komsomolskaja Pravda intervjuus, et esialgu ei võtnud tema rokikarjäär kuidagi vedu - sõpradega asutatud ansamblil Multiverse polnud eriti lööki, seetõttu hakkas ta hoopis muusikavideoid väntama. Ta toonitab, et kuuldused, nagu oleks superstaarist vanaema aidanud teda karjääriredelile upitada, ei vasta üldse tõele. Kuid hiljuti kirjutas noormees pala „Statues“, mida on sotsiaalmeedias ohtralt kiidetud.