ÕUDNE FILM ÕNNELIKU LÕPUGA! Kinokülastaja nägi Apollo kinos naabertoolis suuseksivat paarikest? 

"Käisime siis täna vaatamas IT filmi. Meie kõrval istuvad noored lollitasid suht terveaeg, aga kõige põnevam osa oli see, et tüdruk hakkas poisil filmiajal suhu võtma," kirjeldas häiritud kinokülastaja. "Läksin ja rääkisin väljas olevatele töötajatele ja nad ei teinud mitte midagi. Pärast rääkisin ka teistele töötajatele ja vahetusvanem vastas mulle, et kuna nad enam seda ei teinud. Siis neil ei olnud ka põhjust neid eemaldada."