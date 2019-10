GALERII | ERINEVAD JA ÄGEDAD: Lembela korporandid avasid pidulikult fotonäituse „Iseolemise julgus“

Näituse pidulik avamine toimus 30. septembril Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu majas kell 18.30. Näitus jäb seal avatuks 1.–20. oktoobrini. Näitusel on eksponeeritud Lembela 20 liikme fotod, mille autor on noor fotograaf Joosep Kapsta ning tekstide autorid Evelin Kivimaa ja teised Lembela liikmed. Septembrikuus sai seda näitust näha Tallinna Ülikoolis.

Fotonäitus „Iseolemise julgus“ sai inspiratsiooni Lembela värvikast liikmeskonnast, mis korporatsiooni 95 tegutsemisaasta jooksul on pidevalt kasvanud. Näitusel osalevad naised on erinevas vanuses ja tegutsevad täiesti erinevates valdkondades, kuid neid kõiki ühendab kuulumine Lembelasse ja küps iseteadlikkus. Need naised teavad, kes nad on, ega pelga olla nad ise. Olgu siis tegu kunstniku või kirjaniku, juristi või arhitekti, Hiina meditsiini terapeudi või tarkvarakonsultandiga.