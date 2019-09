VIDEO | Vene superstaar Dima Bilan esines laval purjuspäi 

Komsomolskaja Pravda allika teatel oli Bilan (37) Samaras kõik laulud küll ära laulnud, kuid liikumisest oli näha, et ta oli alkoholi pruukinud - ja mitte vähe.

Nüüd tunnistab 2008. aastal Venemaale Eurovisioni võidu toonud Dima Instagrami videos, et oli Samaras tõesti purjus, ja palub andestust. "Kohtusin grimmiruumis sõpradega, jõin konjakit ega osanud mõõtu pidada," rääkis laulja morni näoga.

Bilan elab praegu enda sõnul tervislikku elu. "Mul on dietoloog (mul on tõsiseid probleeme sapipõie ja söögitoruga). Paistab, et alkoholi kauase puudumise tõttu oma elust ei osanud ma konjakiga mõõtu pidada."