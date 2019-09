Inimesed KIHINAD-KAHINAD: Angelina Jolie saab peatselt seitsmenda lapse Toimetas Triin Tael , täna, 09:38 Jaga: M

Angelina Jolie Foto: Reuters/Scanpix

USA kõmuväljaanne Radar Online väidab, et Angelina Jolie kavatseb peatselt taas adopteerida. Näitlejannal on kolm bioloogilist ja kolm adopteeritud last.