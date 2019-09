Erik Orgu „Kuuuurijas“ teda süüdistanud naistest: nad on omavahel kirjutanud, et tahavad mind hävitada 

"Eilses "Kuuuurija" saates astusid üles kaks naist, kellega olen varasemalt suhtes olnud. Nad esitavad seal hulga valesüüdistusi ning "paljastusi". Põhiline suur uudis on see, et olen kõigest inimene - minagi armastan vahel magusat," kommenteerib Orgu.

Enam kui aasta tagasi olid minulgi nõrkusehetked, mida ma ei varjanud, aga ka ei reklaaminud. Seetõttu mõistan hästi vajadust pakkuda endale aeg-ajalt midagi head," ütleb ta. "Nüüdseks on kõik mu kunagised lemmikud lisatud toitumiskavasse - pannkoogid jäätisega, jäätis, küpsisetort, banoffee maius ja nii edasi. Lisaks pitsa, suši, burger, pasta… kringlit pole kahjuks nii pea oodata," muigab ta.



"Kõik need toidud on tuntud, armastatud ja inimlikud, kuid tuleb meeles pidada, et igal asjal on soovituslik kogus ja sagedus." Erik ütleb, et on viimased 8 aastat püsinud oma soovkaalus või kõikunud sellest pluss-miinus 1-2 kilo. "Olen omal nahal ära proovinud, et minu väljatöötatud toitumiskava töötab."

Orgu ütleb, et saates osalenud naised on tema ees praeguseks ka vabandanud. "Kuid välja on tulnud midagi palju ebameeldivamat - nad on tülis nii omavahel kui iseendaga, kirjutades vestlustes, et soovivad mind hävitada."

Küsimusele, mis sunnib üht inimest teisele sellisel kombel halba tegema, et soovib hävitada teise elutöö, jääb Erik vastuse võlgu. "Eks minagi olen elus teinud vigu, püüan neist õppida. Seetõttu kirjutasin ka just blogi, kuidas pöörata isud enda kasuks."