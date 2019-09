Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestis viimased perekonnanimed pandi Tõnis Erilaid , täna, 00:03 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Siseministeerium oli kogu esimese iseseisvuseaja olnud hädas inimestega, kellel polnud perekonnanime. Mõnele tuli need vägisi määrata. 1939. aastal arvati, et selle tööga on nüüd lõpule jõutud. Kuid ikka tuli veel välja 276 kodanikku, kellel polnud perekonnanime.