VIDEO | Vaata, kuidas J-Lo stripparifilmi jaoks postitantsu õppis 

Latiinotäht on tuntud tuliste lavašõude poolest, kuid selleks, et temast saaks usutav striptiisitar, tuli Jenniferil kõvasti vaeva näha. Lauljanna rääkis Torontos "Seksikate sulide" ("Hustlers") esilinastusel, et see oli üks raskemaid asju, mida ta on pidanud rolli nimel tegema. Esmalt arvas ta, et postitantsu õppimine on lõbus. "Aga siis sain aru, et issake, see on kohutavalt raske. Kuidas keerutada? Kuidas peatuda?"