Britney psühhiaater, kelle tegevust uuriti, suri ootamatult 

Kohus nõudis Britney psühhiaatri tegevuse uurimist seoses lauljannale 11 aastat tagasi määratud eestkostjaga - pärast tütre vaimset kokkuvarisemist sai tema rahaasjade haldajaks isa Jamie Spears. Kohtu huviorbiidis on praegu nii isa tegevus superstaarist tütre eestkostjana kui ka ravi, mida Britney saanud on. Spearsi ema Lynne, kes on tema isast aastaid lahus, on Daily Maili teatel teravalt kritiseerinud nii oma eksabikaasa tegevust kui ka dr. Bensoni määratud ravimeid. Lauljatar läks kevadel taas kord ravile - väidetavalt medikamentide ebaefektiivsuse tõttu.