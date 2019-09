Mairold Millert sai isaks: õnn on kirjeldamatu, prioriteedid muutusid päevapealt! 

Pelgulinna sünnitusmajas sündinud pisike preili oli 48 sentimeetrit pikk ja kaalus 3,2 kilogrammi.

"Meil on läinud väga hästi," kinnitab värskelt isaks saanud Mairold Millert. "Ta on tubli ja tugev tüdruk. Aga sööki peab kontrollima, et ta paremini juurde võtaks."

"See on ikka teistmoodi saavutus ja hetk, kui laps tuleb ja kõik on hästi. See on kirjeldamatu tunne," sõnab mees. "Prioriteedid on päevapealt kohe muutunud."

Samal teemal Inimesed PALJU ÕNNE! Endine tantsutäht Mairold Millert saab isaks Mairold räägib, et kui varem palus keegi tal last sülle võtta, siis ta eriti ei kippunud võõrast beebit hoidma. Enda lapsega on aga teisiti. "Oma last hoiaksin ainult süles, kogeksin iga tema hingetõmmet."

Nime valisid noored lapsevanemad selle põhjal, et see on Eestis haruldane. "Kaalusime erinevaid nimesid, aga lapse ema Triin teadis kedagi, kelle nimi on Brette. Teades, et tegu on Eestis väga haruldase nimega, arutasime koos kas tahame lisanime veel panna. Aga leidsime, et Brette on piisavalt omapärane ja kihvt."