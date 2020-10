Siiri sattus ühe parve juurde, milles oli kaks inimest. Küll aga oli tal väga raske sinna ennast sisse vinnata, kuna ta üks käsi oli viga saanud ning tal oli veel luumurde. “Mingi hetk ma tundsin, et ma ei suuda. Üks käsi vajus alla, ma lihtsalt ei jõudnud enam, aga mu käsi vajus redeli peale ja ma sain aru, et redel on mu all. Siis ma jõudsin ühe põlve panna redeli peale, ennast üles upitada ja selja tagant laine viskas mu sinna parve sisse. Neid õnnelikke hetki oli terve see öö täis,” tõdes ta.

Samal teemal Õhtuleht | Eesti uudised Estonia surnuist tõusnud tüürimees osutus petiseks Kui Siiri parves oli, mõtles ta oma pere, poja ja vanemate peale. “Sellistel hetkedel on aega mõelda selliste asjade peale. Mõtlesin, kui ma siit kunagi veel eluga pääsen, mis siis saab. Pojale mõtlemine aitas, see äratas mind üles kui olin meresügavusse vajumas ja see andis endale sisemist jõudu ka, et ma ei saa teda jätta,” tunnistas ta.

Siiri, kes praegu life-coach’ina töötab, teab omast käest, et inimeste sees on väga palju jõudu ja tahet. “Me peame oskama seda õigesti rakendada, meie sees on nii palju elutahe! Jumal hoidis kõiki neid kes õnnetuse ajal ise tegutsesid. See oli õnnelike kokkusattumiste jada, et kui sa ei saanud teisi päästa, päästsid iseenda ja tõid oma perele inimese koju.”

Hele: lapseootusele uppudes ei mõelnud

“Vee all ma mõtlesin, et ahah, selline ongi surm,” meenutas Hele, kes muideks, oli mõned päevad enne õnnetust taibanud, et on vist lapseootel. “Ma ei saanud aru, kuhu poole ma peaks minema, et veest välja saada. Kus on veepind ja põhi. Rasedusele ma sellel hetkel ei mõelnud kordagi.”

“Esimene mõte lapse peale oli siis, kui ma ronisin päästeparve, ma mõtlesin, et ma pean sinna saama, sest ma tahan oma last näha. See aitas mul viimaseid pingutusi teha, et parve pääseda. Minuga koos oli üks rootslane, keda aidati ka, aga kuna ta ise ennast kaasa ei aidanud, sest ta oli purjus, siis meie parve ta ei pääsenud ja ma kardan, et ta üldse ei pääsenud. Lõpuks oli parves seitse inimest,” jutustas naine.

“Surmahirmu ma ei mäleta, pigem mõtlesime, et mida saaksime teha, et endast märku anda. Mõned istusid seal vaikselt omaette,” rääkis Hele sellest, mis mõtted ta peas olid, kui ta päästeparve oli jõudnud.