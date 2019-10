Noortebänd Noodle Charity: Eestis on pop-punk surnud, seega konkurente on meil vähe 

Kui Nikolay ja Aleksander olid eelnevalt juba musitseerinud ühes bändis, siis trummar Sten ja bassimees Karl Jürgen leidsid tee Noodle Charity juurde interneti kaudu. "Gümnaasiumis õppides kuulasin palju pop-punk muusikastiili ja sellest ajast tuli ka unistus ühel päeval mängida niisuguses bändis," räägib Sten. Juhuslikult sattus ta muusikaportaali Rada7 foorumis kuulutuse peale, kus otsiti trummarit. Nii leidiski Sten endale bändikaaslased.

Äratavad ellu varjusurmas olnud pop-punk muusikastiili

"Muusika aitab palju: see mõjub teraapiliselt nii tegijatele kui ka kuulajatele," räägib Nikolay ning lisab, et muusika tegemine on ainus, mida talle meeldib teha. "Minu unistus on teha seda, mida armastan – nagu enamikele," lausub ta naerdes. Nikolay loodab, et ühel päeval kasvab tema hobist välja täiskohaga töö. "Arvan, et me ei võta bändi tegemist praegu tööna ega pane sellele suuri lootusi. Kindlasti paneme aga oma hinge sinna sisse," räägib Sten.

"Arvan, et Eestis on pop-punk surnud," ütleb Nikolay muusikastiili kohta, mis oli elujõuline veel kümme aastat tagasi. Samas leiavad bändiliikmed, et see on hea pinnas silma paista, kuna konkurente on neil Eestis vähe.

Kuna inimene muutub igal ajal, siis on ka Noodle Charity kindel, et nende muusika on pidevas progressis ja ühte kindlasse muusikastiili nad ennast niivõrd lahterdada ei soovi. "Muusika on juba praegu erinev sellest, mida kirjutasin viis aastat tagasi," sõnab Nikolay.

Iseõppija Sten on trummimänguoskust lihvinud muusik Rauno Pella käe all. Lisaks huvitub ta produtseerimisest. "Kui Nikolay saadab mulle mingi loo, siis mõtlen sellele produktsiooni peale. Tal tuleb nädalas ikka mitu lugu – ei jõua järge pidada," naerab Sten.

Bändi värskeim liige Karl Jürgen Kivimaa meenutab äratundmist basskitarriga. "Nägin Simple Plani muusikavideot ja tundus, et neil on väga lõbus, ja ka mina tahan seda teha," meenutab ta hetke kuuendast klassist. Tema parim sõber hakkas umbes samal ajal mängima trumme. Siis hakkas ka Karl Jürgen muusikat lähemalt uurima.