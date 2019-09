Kevin Harti auto oli ratastel surnukirst 

Kevini näitlejast sõber Tiffany Haddish kinnitas TMZ.comile, et koomik kõnnib juba omil jalul. Kuid mitme autotuunimistöökoja omanikud rääkisid veebiküljele, et Harti auto polnud turvaline. 720-hobujõulistele sõidukite keresse paigaldatakse haruharva turvapuuri. Olevat vähetõenäoline ka see, et Harti autol oleks olnud viie punkti turvavööd.