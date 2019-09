Chester Benningtoni lesk kihlus maapealse ingliga 

"Teatan suurima rõõmuga kihlumisest oma maapealse ingli Michael F-iga," kirjutas Talinda Bennington Instagramis. Endine Playboy modell, kel on Chesteriga 13aastane poeg ja peatselt kaheksaseks saavad kaksikud tütred, tahab oma fännidele tõestada, et ka pärast tragöödiat on võimalik armastust leida.