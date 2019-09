Noortebändi poolfinalist Elis & Öö Klubi: 18aastane neiu sai pärast isa surma üleöö täiskasvanuks 

Elis-Erika loomingus on rohkem melanhoolseid meloodiaid kui rõõmsaid. "Positiivsed kogemused ei inspireeri mind, sellest olen aru saanud. Kirjutan masendavatest teemadest. Kaidost on ka seepärast palju abi, et ta suunab meeleolude poole, mis ei ole ainult masendavad," lausub ta. "Mind inspireerib kõik see, mis on kurb. Arvan, et kõigil on nii. Keegi ei taha kirjutada muusikat soojast toast ja sellest, et sul on söök laual. See ei inspireeri eriti kedagi."

“Ainult kavereid teha on nõme, see on sült!" avaldab Elis-Erika julget arvamust. Noorele eale vaatamata on ta jõudnud kellegi teise kuulsaks lauldud lugusid esitada nii koolis kui ka mujal maakonnas .”Väiksena tegin seda ja olin õnnelik, kui mind kuhugi kutsuti. Aga mida vanemaks olen saanud, seda rohkem olen mõistnud, et kaveritega ei jõua päris sinna, kuhu isiklikult jõuda sooviksin: Mida ma teen nendega?" naerab ta. Elis-Erika on seetõttu öelnud nii mõnelegi esinemispakkumisele "ei".

Nägemus, mismoodi Elis-Erika ennast artisti ja muusikuna ette kujutab, on tal praegu veel poolik. "Aga see on kindel, et ma ei taha lihtsalt firmapidudel käia ja lõõritada 50 aastat samu laule," teatab ta. "Tahan lihtsalt, et suudaksin ühel päeval elada muusikas ja ära elada muusikast. Isegi sel juhul, kui see tundub äärmiselt keeruline. Tanel Padar elatub või keegi selline, kellel on hästi palju firmapidusid ja pubiesinemisi, aga minule see ei meeldi. See oleks enda maha müümine, kui aus olla.”

"Kõlab võibolla materialistlikult, aga tegelikult on iga muusiku soov teha muusikat oma tööna," on Elis-Erika kindel. "Kuna muusikategemine mulle väga meeldib, ei tahaks ma seda teha niisama hobina. Ma lihtsalt ei oska midagi muud peale muusika.”

Elis-Erika õpib praegu Paide täiskasvanute keskkooli lõpuklassis. "Olen töötanud kohvikutes ja riidepoodides ja olen täielik sodikäpp," naerab ta. "Ma lihtsalt ei sobi sellisele tööle. Ei sobi ka kooli, et midagi paremat õppida. Käin suure valuga, aga mulle ei meeldi."

Noortebändi poolfinaali pääsemine on Elis-Erika jaoks tähtis verstapost: "See on kogemus ja kauaaegse eesmärgi täitmine."