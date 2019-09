Valgeid inimesi tülgastavaks nimetanud Sinead O'Connor palub vabandust 

Islamiusu vastu võtnud iiri lauljanna seletab Twitteris, et remargid, mis ta vihasena ja haigena tegi, ei vastanud tõele siis ega vasta ka praegu. "Mulle kaela sadanud islamofoobia tõmbas mind käima. Palun põhjustatud haavumise eest vabandust. See oli üks mu paljudest hullumeelsetest säutsudest," kirjutab Sinead, kes võttis nimeks Shuhada Sadaqat.

Iirimaal katoliiklikus vaimus üles kasvatatud ja vahepeal lausa katoliku preestriks ordineeritud Sineadi usuvahetust on kritiseeritud - lauljanna vahetavat religioone nagu sokke. "See pole nii. Ma sündisin ristiusku ja läksin islamiusku üle. See on üksainus usuvahetus. Infoks neile, kel on loendamisega raskusi."