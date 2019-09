Inimesed Otsid suvepealinna kodu? Lenna Kuurmaa kihlatul Lauril on üks üle Toimetas Katharina Toomemets , täna, 09:39 Jaga: M

Lenna ja Lauri Foto: Erlend Štaub

Lenna Kuurmaa kihlatu Lauri Mäesepp annab sotsiaalmeedias teada, et on suvepealinnast Pärnust oma tegemiste ja toimetamistega kolinud Setomaale, kus Lennal on talu, ja Tallinnasse ning soovib nüüd ära müüa oma Pärnu kodu.