Noortebändi poolfinalist Nömmi: mida muud Järva-Jaanis teha, kui mitte muusikat!  

Noored bändimehed on iseõppijad, haarates teadmisi teiste muusikat kuulates ja kaasa mängides. "Kuna me oleme nii palju koos mänginud, siis see on saanud loomulikuks elu osaks – kui oleme koos, siis mängime tavaliselt muusikat," ütlevad nad.

Trummar Marten lisab, et oluliseks osaks bändi tegemisel ongi improvisatsioon ja nii-öelda jämmimine. "Meil ei ole ühtegi proovi, kus me ei jämmiks niisama," täiendab bändi laulja. "Mõnikord teemegi proovi, kus ei mängi ühtegi laulu, vaid kolm tundi mängime ja improviseerime. See ongi kõige puhtam eneseväljendus. Võid teha ükskõik mida ja kuidas."

Nömmi proovis Noortebändi konkursile pääseda juba eelmisel aastal, aga siis ei olnud bänd veel piisavalt küps. "Meil ei olnud nii head materjali, mida jagada," möönab Rasmus.

Eelmise aasta ebaõnn aga noormehi ei heidutanud ja nad soovisid end parandada. "Järelikult saime sellega hakkama. Nägime päris palju vaeva, et see lugu kokku panna," räägib Rasmus.

Aasta jooksul on noormehed märgatavalt arenenud. Tartu Kunstikoolis disaini õppiv Rasmus usub, et oma osa konkursile pääsemises on muusikavideol, mis valmis tema kursusekaaslaste abiga. "Arvan, et see andis palju juurde," lausub Rasmus. Edasipääs oli noormeeste jaoks siiski paras üllatus.

Lähedased elavad kirglikult kaasa