Tõnis Erilaiu lehesaba: Kuidas salaviina pähe müüdud metanool inimesi tappis 

Mõni tund pärast Suur-Jõe tänava surmajuhtumit oli Pärnu haigla arstidel selge, et linna ja maakonda on tabanud solkviinaga seotud mürgistuslaine. Sel päeval toodi haiglasse 41 metanooli ohvrit. Raviks on verre lisatav etanool ehk siis teisisõnu tavaline piiritus.