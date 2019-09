Sodiaagi simmanile eelnenud tunnid: DJ Heiki kantseldab Oksmaad ja Kohvi, et laul purki saada 

Tartu äärelinnas asuvas korteris, mis on ühtlasi ka stuudio, on septembri esimese reede õhtupoolikul kokku saanud vägagi omanäoline punt – DJ Heiki Hainsalu, Hillar Kohv ja Arnold Oksmaa. Viis tundi enne Sodiaagis toimuva kontserdi algust hakkavad mehed salvestama uut laulu, mis räägib Eestist ja Soomest.

„See lugu tekkis tänu sellele, et Arnold sattus Eestisse ja siis oli vaja kiirelt-kiirelt üks vahva lugu valmis kirjutada. Taust sai võetud tuntud 90ndatest. Nii nagu ikka," muheleb loo sõnade autor DJ Heiki Hainsalu. Ta märgib, et kahe riigi vahel käib kõva liiklemine ning tihtipeale lähevad eestlased Soome paremat elu otsima, ent muusika liidab kahte rahvast vahemaadest hoolimata.

Üleni punases riietuses Heiki juhatab vägesid just kui kindral sõjatandril ning tema sõna maksab. „Arnold läheb esimesena,“ hõikab ta. Muusika läheb käima ning algab salvestamine. Oksmaa nõtke keha hakkab muusika rütmis võnkuma ning artist pillub riime kui kuule automaadivalangust. Rahuoleva näoga Heiki jälgib olukorda ning rõõmustab, et õhtul läheb Sodiaagis ikka kõva möll lahti. „On mida kuulata ja vaadata,“ muheleb ta. „On ju väga vinge,“ lisab Arnold.

Hillar Kohvil ei tule esialgu laulmine väga välja, ent kordamine on tarkuse ema ning Heiki teab seda. „Ei, veel üks kord teeme. Ürita mikrofonile võimalikult lähedale seista, et midagi kaduma ei läheks,“ õpetab Hainsalu Kohvi. Heiki sõnul läheb Kohvil veidi aega, et ennast käima saada ning viimane ei peaks muretsema kui sõnad sassi lähevad. „Mäletan ühte laulu tegime Hillariga 10-15 salvestust. Ja salvestustest tuli välja teine. Ütleme, et see närv ei pea vastu,“ meenutab Hillar varasemat kokkupuudet Kohviga.

Salvestamine kestab ühtekokku kusagil tund aega. Heiki tunnistab, et kümne punkti skaalal annaks ta tulemusele tugeva seitsme. Oksmaa on positiivsem ning näitab seda välja. „Ma arvan, et siit saab päris hea laulu kokku,“ kiljatab ta.

