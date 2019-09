FOTOD | Palju õnne! Grete ja Robert Griffini perre sündis teine tütar 

"Tere tulemast perre, Gameya Griffin! Me ei suuda sõnadega kirjeldada seda õnne, mida tunneme. Sa oled ideaalne ja armastatud. Ja sinu issi... kust ma alustan. Ütleme nii, et ta on kõige imelisem mees maailmas ja sa oled kõige õnnelikum tüdruk, et saad teda oma issiks kutsuda ning mina olen maailma kõige õnnelikum naine, et ta on mu kõrval. Pole midagi, mida ta oma pere nimel ei teeks," kirjutab Grete postituses.