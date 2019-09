VIDEO | Maratoni lõpetanud Märt Avandi sai Anu Sääritsale intervjuu anda: ma olen väga tänulik! 

"Mind ajab naerma, et see on hetk, mil mul tuleb meelde üks tuttav sketš," viitab Märt "Tujurikkujale". "Nüüd sain seda tunda. Aitäh sulle selle eest! Olen selle hetke üle väga õnnelik. Ma ei lootnud, et see saabub, aga finišijoont ületades nägin sind kohe ja siis olid lootused kõrgel ning tõesti läkski nii. Ma olen väga tänulik," räägib ta.