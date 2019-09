Loodusesõber Ivo Linna: „Ega see väga mõnus tunne pole, kui näed meetri kaugusel suurt rästikut vingerdamas." 

Igal elusolendil on minu meelest õigus elada, kuigi meisse on võib-olla geneetiliselt kodeeritud hirm mõne loomaliigi, näiteks ämblike ja usside ees. Ega see väga mõnus tunne pole, kui näed, et meetri kaugusel üht suurt rästikut vingerdamas, aga ma olen kaugel sellest mõttest, et peaks võtma mingisuguse malaka ja selle ussi kohe maha lööma.

Kuna sa ise viimati loomaaias käisid ja kes on lemmikud?

Tänu sellele, et mul on nüüd mitu lapselast, oli viimane kord kevadel. Valimatult vaatasin seal ikkagi kõiki loomi, kes end vaadata lasevad. Mul ei ole ausalt öeldes seal igav.

Lemmikut pole?

Väga naljakas loom, keda ma nägin esimest korda väga palju aastaid tagasi, enne loomaaia Veskimetsa kolimist, oli Vietnami siga. Ma nägin seda looma esimest korda elus. Ma polnud teda kuskil telekas või isegi pildi peal näinud. Ta on väga naljakas ja tore loom. Sellised üllatused on pigem head, sest ega kõiki loomi alati loomaaias ju ei näe. Järgmine kord lähed, siis on jälle keegi uus puurist välja eputama toodud. Ma kordaksin siin Aleksei Turovski sõnu: „See loom, kellest ma oarasjagu räägin, ongi minu lemmik.“

Seega oled suur loomasõber?