Sean Connery pääses Bahama orkaanist eluga Toimetas Triin Tael , täna, 11:23

Sean Connery Foto: PA Wire/PA Images

Legendaarne James Bondi osatäitja Sean Connery kinnitab fännidele, et tema ja ta abikaasaga on kõik korras. Kuulus paar elab Bahama saartel, mida on räsinud hirmus orkaan Dorian.