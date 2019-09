GALERII | KEERISTORM TARTU KELDRIBAARIS: Oksmaa fännid ei mahtunud tuppa ära, pensionärist baaridaamil oli elu raskeimaid töö-öösid 

Augustis 40. sünnipäeva tähistanud Armold Oksmaa pihtis nädalad tagasi Õhtulehele, et ta eelistab elada Soomes, mitte Eestis, sest siin elavad kurjad inimesed – teda olla siin löödud ja isegi tema peale sülitatud. „On kohutavalt hull olla homoseksuaal Eestis. Aga südamest loodan, et võib-olla ka need ajad muutuvad ja eestlastestki saavad kord tolerantsed maailmakodanikud.“ Tundub, et Arnoldi toonane südamesoov läks täide – Tartu keldribaari Sodiaak on kogunenud ööl vastu laupäeva nii palju fänne, et piletite müük uksel lõpetatakse juba enne keskööd.

Peo toimumispaik asub kohe Tartu Pauluse kiriku vastas. Selle asutasid aastal 1996 abikaasad Lea ja Roland Noorhani ja ega see kohake neid pööraseid 90ndaid endalt maha raputada pole suutnudki. Sisekujundajal oleks raske leida sõnu, millega iseloomustada siinseid rohelisi lindudega seinavaipu, vanu mööblikönte, seintele ja lakke paigaldatud kunstlilli ja olenemata aastaajast dekoratsioonidena kasutatavaid jõuluehteid. Mööda pikka puutreppi keldribaari laskudes on tunne nagu väljuks neid astmeid mööda ajamasinast, mis toonud kõik külastajad tagasi Sodiaagi avamisaastasse.

Üks omanikest, Roland Noorhani on Pauluse koguduse liige, mistap peetakse Sodiaagis ka piibli- ja palveringe. Päeval saab siin ka väga odavalt kõhtu täita: väike päevasupp maksab 70 senti, sibulaklops 2.90. Pannkoogid moosiga saab magustoiduks võtta ühe euro eest. Soodiaagi perenaine ja peremees on pigem rõõmsad, et koht on kodubaariks kolemuusikutele – DJ Heiki, popstaar Raits ja Hillar Kohv on need, kes siia tavaliselt oma andunud fänne ja ka uudishimulikke uusi nägusid kokku meelitavad. Ja seda ka sel korral. Aga ei osanud perekond Noorhani uneski näha, mis hakkab nende armsas pereettevõttes toimuma siis, kui esinema tuleb lisaks veel ka aastaid Eestist eemal olnud Arnold Oksmaa.

Külalisi nii Hiiumaalt kui Hiinast

Ürituse Facebooki lehel näitas suvelõpusimmaniks ristitud ürituse vastu huvi üles tuhandeid inimesi, kellest silma järgi hinnates päris suur protsent ka end reaalselt Tartu keldribaari kohale vedas. Huvilisi on igas vanuses, riietuses ja sodiaagimärgis. Noorukesed tütarlapsed õitsevad võrksukkades ja säravas festivalimeigis, vanemad härrasmehed on tulnud pintsakus ja kaasagi kallil reede õhtul välja kaasa võtnud. Mõnedel noorhärradel on sarnaselt selle öö peakangelasele Arnold Oksmaale paljale ihule liimitud haldjatiivad.

Selles segasummasuvila rahvasummas torkavad aga teistest enam silma kaks musklimeest, kel kujutletavad arbuusid kaenla all. Selga on nad tõmmanud liibuvad naiste pluusid, mis nende turske kehaehituse hästi välja joonistaks. Fotograafi nähes hakkavad nad sisse võtma kulturismis tuntud poose ja käsevad end pildistada. Peeter Võsa oleks neid nimetanud ülespumbatud torsoga kauboideks. Järjekorras musklimeeste taga seisev naine ütleb nende kohta aga „täiega pandavad raamid!“ Uurides, kas mehed kaotasid kellelegi kihlveo ja näevad seetõttu sellised välja, vastavad noorhärrad tõsimeeli, et on Oksmaa fännid.