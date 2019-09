Inimesed PUUDUTA MIND | Õnnekoolitaja Kaidi Karilaid aitab leida võimaluse elule, kui peas on mõlkunud enesetapumõtted Anu Saagim , täna, 11:52 Jaga: M

Õnnekoolitaja Kaidi Karilaid Foto: Erakogu

Suitsiidiennetamiskuu raames viib Kaidi Karilaid Tallinnas 28. septembril läbi Access Barsi kursuse. Mis siis, kui alati on veel midagi võimalik? Paljud on leidnud Access Barsi abil võimaluse elule, kui peas on mõlkunud enesetapumõtted. Mis siis, kui see on midagi täiesti teistsugust, millest sul eales aimu pole olnud, mis annab sulle võimaluse? Kaidi, kuidas see töötab? Access Bars on aidanud paljudel inimestel muuta paljusid nende elu valdkondi. Inimesed on teavitanud tervise paranemisest, sügavamast unest, kaalulangusest, paremast seksist ja suhetest, ärevuse vähenemisest, vähemast stressist ja paljust muust. Kujutle, kui keegi vajutaks nuppu ja vaigistaks peas selle hääle, mis ütleb, et sa pole piisavalt hea või et sa ei suuda saavutada seda, millest unistad. Kõik piirangud, mida elus lood, on seotud sinu mõtete, ideede, hoiakute, otsuste ja uskumustega selle kohta. Õrn bars’ipunkti puudutus ja hakkad puhastama seda, mis on lukustatud, mis hoiab sind uskumas, et sa ei