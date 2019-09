Kui keeruline või lihtne on tantsitada eestlast ekstaasi alkoholivabal peol? 

„Loomulikult peab ka sellise peo jaoks lugusid valides mõtlema. Tuginema ürituse iseloomule. Tegema sisetunnet usaldades lugudevaliku ja andma endast parima, et luua sellest tervik,“ räägib Marko Kivirand. „Tuleb austada publikut ja samas enda vastu ausaks jääda. Mängin seda, mis minule korda läheb, ja siiralt loodan, et publik naudib seda samuti.“

„Ekstaatiline tants“ Foto: RUUDU RAHUMARU

Marko, oled ammu soovinud mängida peol, kuhu inimesed tulevad peamiselt eesmärgiga nautida muusikat ja tantsimist. Mis on suurim vahe antud üritusel ja ööklubides mängimisel?

Ekstaatiline tants on kõigile neile, kellele meeldib suhteliselt varajasel õhtutunnil (kl 21-00) kainelt pidutseda-tantsida. Küllap tasub ära märkida ka see, et sellel peol ei kuule tuntud raadiohitte.

Kui muusika publikut kõnetab, siis nauditakse seda ka täiel rinnal. Teadlikult muusikat nautida ja tantsida on väga mõnus. See on lihtne. Ei tasu üle mõelda. Vabaks laskmise piir on individuaalne. Ei pea ennnast sundima tegema mingeid kindlaid tegevusi, samme ja käteringe. Mõni lugu puudutab rohkem, mõni vähem.

„Ekstaatiline tants“ Foto: RUUDU RAHUMARU