ÕL ARHIIV | Eesti Depeche Mode fänniklubi: meis võib täheldada juba kergeid ususekti sümptomeid

Aigi Viira , täna 11:17

„Meie fänniklubis on olnud juhuseid, et klubi liikmed on omavahel abiellunud ning nende lapsedki käivad klubi üritustel – siin võib täheldada lisaks põlvkondade järjepidevusele juba kergeid ususekti sümptomeid,“ kirjeldab Eesti Depeche Mode fänniklubi (EDMFK) juhatuse liige Andry Kiik, kuidas 27 aastat tegutsenud fännikubi on selle pea 40 tegusale liikmele muutunud omalaadseks perekonnaks. Facebooki kommuunis on liikmeid aga suisa 600. 1992. aastal, kui klubi loodi, ei osatud nii jõulisest tegutsemisest unistadagi.