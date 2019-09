Billie Eilish paljastas, miks ta oma rinnapartiid varjab 

Samuti ärritab Billie't (17) see, kui tema fännid mõnitavad neid tüdrukuid, kes armastavad liibuvaid rõivaid. "See ajab mind marru. Ma pean kandma suurt pluusi, et te mu tisside pärast ebamugavust ei tunneks!" väidab ta ajakirja Elle värskes numbris. "Ma sündisin DNAga, mis andis mulle vägevad tissid."

18. detsembril saab Billie 18aastaseks. Võimalik, et see tähendab ka riietusstiili muutust. "Minust saab naine. Tahan oma keha näidata. Mis siis, kui ma tahan teha video, kus ma tahan ihaldusväärne välja näha? Ma ei räägi pornokast!" lisas ta. "Aga ma tean, et selle üle hakataks lärmi lööma. Ma tean, et inimesed ütleksid: "Ma ei pea temast enam üldse lugu.""