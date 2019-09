Saund KIRGLIKUD VINÜÜLIFÄNNID: vanemat muusikat nautivad noored usuvad, et on sündinud valel ajastul Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

MUUSIKAPISIK LEVIB: 15aastane Paula Kõrvits sai vinüülplaatide vaimustuse isalt. Ta on õnnelik, et on nüüd ka lähedasemaid sõpru nakatanud 70.–90. aastate muusikaga. Foto: Erki Pärnaku

„Mind köidab vanema muusika juures peamiselt see, et kõik lood pole samasugused ja nendel on ka mingisugune tähendus,“ põhjendab 15aastane neiu, miks talle meeldib 70.–90. aastate muusika. Ta on üks neist noortest, kes naudib vanade vinüülplaatide kuulamist ning eelistab Justin Bieberile ja Karl-Erik Taukarile hoopis Stevie Wonderit, Aretha Franklinit ja Jaak Joalat.