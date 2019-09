Teadlased kummutasid teooria ühestainsast geigeenist 

USAs asuva Broad Institute'i uurimuse autorid võrdlevad olukorda faktoritega, mis mõjutavad inimese pikkust – selle puhul on oma roll mitmetel geneetilistel ja keskkonnateguritel, vahendab The Guardian. „[See uurimus] tõstab esile nii geneetika tähtsust kui ka keerukust, kuid geneetika pole veel kõik,“ nentis ajakirjas Science ilmunud teadustöö kaasautor dr Benjamin Neale.

The Guardiani teatel on tegu seni suurima uurimusega geneetika ja omasooiharuse seostest. Rahvusvaheline teadlaste tiim ammutas infot olemasolevatest geeniandmebaasidest. Uurimuse esimeses jaos võeti luubi alla ligi pool miljonit isikut, kelle andmeid oli kogutud Briti geenivaramusse UK Biobank. Umbes 4% mehi ja ligi 3% naisi ütles, et neil on olnud seksuaalkogemusi samast soost partneriga. Teadlaste tiim toonitab: nad ei keskendunud seksuaalsele identiteedile ega orientatsioonile. Transsoolisi isikuid uurimuses ei kasutatud.

Uurides inimeste seksuaalkäitumist ja üksikisikute sugulust, järeldasid teadlased, et homoseksuaalset käitumist saab umbes kolmandiku ulatuses seletada geenidega. See peegeldab ka kaht varasemat uurimust, mille andmeil jääb see osakaal 30 ja 50 protsendi vahele.

Mõjutada võivad ka emaüsa hormoonid

Uurimuse kaasautor dr Brendan Zietsch (Queenslandi ülikool, Austraalia) rõhutab, et ülejäänud kaks kolmandikku ei pruugi sõltuda kasvatusest ega kultuurikeskkonnast. Ta ütles The Guardiani intervjuus, et homoseksuaalsuse väljakujunemisel võivad rolli mängida näiteks sünnieelsed mittegeneetilised faktorid, näiteks emaüsa hormonaalne keskkond.

Geneetilisi variante, mis võivad homoseksuaalsust mõjutada, otsisid teadlased kahest geenivaramust: UK Biobankist (enam kui 400 000 inimese andmed) ja firma 23andMe kogutud andmetest (ligi 70 000 inimest).