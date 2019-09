Film "Rohkem kõhutuult, matslikkust ja tissi-peput!" Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

LÕUAD PIDADA JA EDASI TEENIDA! Scott Thomson ja Donovan Scott „Politseiakadeemias“. Foto: VIDA PRESS

Kui stuudiobossid esimest korda „Politseiakadeemiat“ nägid, tehti see maatasa. „Film ei vasta valemile; vaja on rohkem kõhutuult, matslikkust, tissi-peput!“ nentis üks tähtis nina. Peaosatäitja Steve Guttenbergi mänedžer pahvatas: „See on kõige hullem jamps, mida ma näinud olen.“ Kuid „Politseiakadeemiast“ sai 1984. aasta megahitt, millest võrsus kuus järge ja kaks teleseriaali. Kas on oodata ka lisa?