"Muidugi oli Kaarel Ird naistemees, ta oli kohe väga naistemees! Talle meeldisid suured naised." Aigi Viira

VANA HIRMUS: Teater Vanemuine peanäitejuht Kaarel Ird. Foto: repro Aldo Luud/ Vanemuine

„Kas teate, mis vahe on teatri direktoril ja hullumaja peaarstil?“ päris Vanemuise teatri juht Kaarel Ird oma stuudio õpilastelt nõudlikult. Vastuseks kõlas vaikus. Näitlejahakatised vaatasid pöörase pilgu ja sassis juuksepahmakaga tähtsat meest ammulisui. Ird vastas ise: „Teatris on direktor ka hull. Hullumaja peaarst on normaalne!“