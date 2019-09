JULGUSTÜKK: Demi Lovato näitab ausalt oma tselluliiti 

Ajakirja People teatel on foto pärit 27aastase laulja ja näitleja Bora Bora reisilt. Ehkki Demist õhkub seksikust ja enesekindlust, tunnistab ta, et foto avaldamine algsel kujul nõudis palju julgust. Seni on ta kartnud oma tselluliiti ja muid iluvigu maailmale näidata. Varasemad Bora Bora pildid olid läbinud retušeerimise, kuid Demi ei jaksa enam ebarealistlike ilustandarditega sammu pidada.