Poliitikutele lajatanud kooliõpilane Kerttu Parmas: nad võiksid tegeleda päris probleemidega 

Kerttu Parmas ütles hiljuti Delfile, et maailmas pole midagi, mis talle eriliselt korda läheb. "Maailm on väga tühi ja mõttetu paik ning inimesed peaksid välja surema, sest on kliimasoojenemine ja kõik poliitikud on nõmedad," lajatas neiu.

Raadio 2 valis Kerttu nädala tegijaks ning kutsus ta ka stuudiosse intervjuud andma.

"Elutempo on nii kiireks läinud, et inimesed on õnnetud, aga sellega ei tegeleta. Tegeletakse alkoholiaktsiisi edasi-tagasi tõstmisega ja eelarvega," selgitab neiu. "Praegu on juhtunud selline asi, et poliitikat ei võeta enam tõsiselt, kõik lihtsalt naeravad nende üle," lisab ta.

Kerttu ütleb, et tunneks rõõmu inimeste aitamisest ja muusikast, aga raske on asjadest hoolida, kui ühiskond on selline, nagu see tänapäeval on. "Inimesed peaksid mõtlema ja mõistma, et kui nad annavad asjades alla, ei mõjuta see ainult neid, vaid ka teisi nende ümber. Inimesed peaksid rohkem poliitikast rääkima, et poliitikud päriselt näeksid, et see, mida nad teevad, ei ole okei."