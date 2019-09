Plácido Domingot süüdistab seksuaalses ahistamises veel 11 naist 

Kolm nädalat tagasi kirjutas uudisteagentuur Associated Press, et kaheksa lauljannat ja üks tantsija süüdistavad hispaania tenorit seksuaalses ahistamises. Intsidendid olevat aset leidnud viimase kolmekümne aasta jooksul.

78aastane ooperistaar nimetas süüdistusi ebaõigeteks ning rääkis südamevalust - tema olevat uskunud, et kõik tema naissuhted on toimunud vastastikusel nõusolekul. "Need, kes mind tunnevad või on minuga koos töötanud, teavad, et ma pole inimene, kes tahtlikult kellelegi kahju teeks, kedagi solvaks või talle piinlikkust valmistaks."

Kuid nüüd süüdistab kuulsat lauljat veel 11 naist. Üks neist väidab, et Domingo pigistas teda nii kõvasti, et ta karjatas valust. Süüdistajate seas on lauljanna Angela Turner Wilson, kes töötas koos Domingoga Washingtoni ooperimajas 1999/2000 hooajal. Wilson rääkis AP-le, et oli Domingo sobimatust käitumisest kuulnud. Ent kui tipptenor hakkas lauljanna kõrvale istuma ja jumaldavaid sõnu rääkima, tahtis Angela uskuda, et maestro huvi tema vastu on puhtalt professionaalne.

"Mul oli valus."

Kuid ühel õhtul oli Domingo esinemise järel käed lauljanna rinnahoidjapaelte vahele libistanud, seejärel need tema hommikumantli alla ajanud ning tema paljast rinnast kinni kahmanud. "Mul oli valus," rääkis naine AP-le. "See polnud õrn. Ta pigistas mind kõvasti."

Wilson tahab suu puhtaks rääkida, sest teda häiris, kuidas Domingo oli seniseid süüdistusi kummutanud väitega, et nüüdse aja mõõdupuud, millega meie käitumist hinnatakse, kui teistsugused kui vanasti. "Milline naine tahaks, et Domingo teda rinnast krabaks? Ja mul oli valus. Siis pidin aga lavale minema ja tegema nägu, et olen temasse armunud."

Mitmed lavatagused töötajad rääkisid AP-le, et olid püüdnud noori naisi Domingo eest kaitsta. Teatri juhtkond vaadanud staari patustustele läbi sõrmede.