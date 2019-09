Inimesed Tüdrukud, suud puhtaks! Sõnajalad oma naisi uuema mudeli vastu ei vaheta! LP , täna, 09:12 Jaga: M

Oleg ja Andres Sõnajalg Foto: AIVAR KULLAMAA

Kuigi Sõnajalgadel on olnud mitmeid tagasilööke nii äris kui ka pereelus, on vennad ise seda meelt, et nad on tugeva iseloomuga, mistõttu ei anna nad kergelt alla ei äri- ega pereasjades.