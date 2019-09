Inimesed Kethi Uibomägi avaldas kallima nime: ta on mul ikka hea! Kroonika , täna, 08:29 Jaga: M

Kethi Uibomägi Foto: Martin Ahven

Veebruaris endisest kallimast lahku läinud lauljatari ja "Selgeltnägijate tuleproovi" saatejuhi Kethi Uibomägi (30) süda on taas tormijooksuga vallutatud. Kui augustis rääkis Kethi, et tunneb end kui keskkoolitüdruk, kes on esimest korda armunud, siis nüüd on suured tunded üksnes kinnistunud. Kes on siis see õnneseen, kes Kethi endale sai?